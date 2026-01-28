Dmo Cilento il Comune di Agropoli approva l' avviso pubblico

Il Comune di Agropoli ha dato il via libera a un avviso pubblico per creare la DMO

La Giunta approva l'avviso pubblico per il "Patto di Destinazione". Obiettivo: governance unica per pubblico e privati. Parte la corsa alla governance unica del turismo cilentano. Il Comune di Agropoli ha dato il via libera all'avviso pubblico per costituire la DMO (Destination Management Organization) "Cilento", la cabina di regia chiamata a coordinare le strategie promozionali del territorio. L’iniziativa, in linea con il decreto dirigenziale regionale del luglio 2025, affida ad Agropoli il ruolo di capofila e portavoce per la dimensione demografica e la centralità geografica. L'obiettivo operativo è la creazione di un brand territoriale forte attraverso il "Patto di Destinazione", strumento giuridico che ora apre le porte all'adesione formale di associazioni, operatori economici e imprenditori privati.🔗 Leggi su Salernotoday.it

È stato annunciato ufficialmente il lancio della DMO “CILENTO”, un progetto volto a promuovere un turismo più integrato e sostenibile nel territorio.

