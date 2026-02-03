Accoltellata alla schiena a Ponticelli a Napoli 23enne morta in ospedale dopo l' aggressione

Una donna di 23 anni è morta dopo essere stata accoltellata a Ponticelli, nel napoletano. L’aggressione è avvenuta ieri sera e la giovane è stata subito portata in ospedale, ma le ferite sono state troppo gravi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo e chi sia il responsabile.

Tragedia nel quartiere di Ponticelli a Napoli, dove una 23enne è morta all'ospedale Villa Betania dopo essere stata accoltellata alla schiena. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato locale indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio. Ancora ignoti l'autore del gesto e il movente dell'aggressione mortale. Ilenia Musella, chi è la 23enne morta Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 3 febbraio a Napoli, nella zona orientale del capoluogo. La vittima è una giovane di 23 anni: come riporta Il Mattino, è stata identificata come Ilenia Musella, originaria del Parco Conocal di Ponticelli.

