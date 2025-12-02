Pavia aggressione in carcere | poliziotto colpito da un detenuto con pugno e testata

Pavia, 2 dicembre 2025 - Un pugno e una testata al poliziotto della penitenziaria "perché non aveva aperto immediatamente la saletta socialità e non aveva fatto rientrare il detenuto nella sua cella". Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), ha reso noto oggi, martedì 2 dicembre, l'ultima "folle aggressione" avvenuta nel carcere pavese di Torre del Gallo. Responsabile della violenza, sarebbe un detenuto italiano. L'agente della polizia penitenziaria rimasto ferito è stato portato al pronto soccorso e poi dimesso con 12 giorni di prognosi. "Il Sappe esprime profonda vicinanza al collega ferito - si legge nella nota del sindacato - e fermo apprezzamento per la sua prontezza, professionalità e straordinario senso del dovere e ribadisce la necessità di garantire adeguate tutele e riconoscimenti al personale della polizia penitenziaria, che quotidianamente, e spesso anche fuori servizio, si trova a intervenire in situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, aggressione in carcere: poliziotto colpito da un detenuto con pugno e testata

