Nella giornata del 10 gennaio 2026, presso il Castel Guelfo The Style Outlets, si è verificato un furto in un negozio, seguito da un tentativo di fuga a bordo di un’auto. Durante l’episodio, una guardia giurata è stata aggredita. Tre donne sono state identificate come responsabili dell’evento e si trovano ora in stato di fermo. L’episodio è sotto approfondimento delle autorità competenti.

Castel Guelfo, 10 gennaio 2026 – Prima il colpo in un negozio del Castel Guelfo The Style Outlets. Poi la fuga, a bordo di un’auto. Impresa riuscita a due donne, una del 2004 e l’altra del 1993. Ma la loro complice, classe 1997, dopo aver compiuto il furto è stata beccata e fermata da una guardia giurata dell’esercizio commerciale. Ha cercato di opporre resistenza, arrivando anche ad aggredirlo con violenza. Così i carabinieri della compagnia di Imola, che erano stati allertati, si sono precipitati a Castel Guelfo e sono riusciti a fermare e portare in caserma la 28enne di origine straniera, ma domiciliata a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano al negozio dell’Outlet, aggredita una guardia giurata: nei guai 3 donne

