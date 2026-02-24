Aggredisce la compagna e i carabinieri | arrestato 32enne e sequestrate due katane

Un uomo di 32 anni ha aggredito la compagna e i carabinieri intervenuti per fermarlo, a causa di una lite scoppiata nella notte a Treviolo. Durante il tentativo di calmare la situazione, l’uomo ha scagliato colpi contro le forze dell’ordine, che sono riusciti ad immobilizzarlo. Sono state sequestrate due katane, che avrebbero alimentato la sua furia. La vicenda si è conclusa con l’arresto del 32enne e il sequestro delle armi.

IL FERMO. Notte di violenza a Treviolo: un 32enne aggredisce la convivente e due carabinieri intervenuti per sedare una lite. Sequestrate in casa due spade giapponesi detenute senza autorizzazione. Notte movimentata tra il 23 e il 24 febbraio quando i carabinieri di Bergamo sono intervenuti per una violenta lite tra conviventi in un'abitazione di Treviolo. All'arrivo dei militari, un 32enne originario della provincia di Catania, residente in Val Brembana e già noto alle forze dell'ordine, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente legata all'assunzione di droga. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l'uomo ha prima colpito a testate una porta e poi ha cercato di lanciarsi da una finestra.

Litiga violentemente con la compagna, poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 32enne, in casa aveva due katane non denunciateUn uomo di 32 anni ha aggredito la compagna durante una lite in casa, poi ha tentato di scappare e ha affrontato i carabinieri intervenuti.

