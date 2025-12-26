I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in viale Francesco Redi a seguito di una richiesta di aiuto per una situazione di presunti maltrattamenti ai danni di una quarantacinquenne italiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: aggredisce e minaccia la compagna e colpisce i carabinieri. Arrestato

Entra in casa della compagna e la minaccia di morte, poi si scaglia contro i carabinieri - L’uomo, un 36enne di nazionalità straniera, è stato arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale ... msn.com