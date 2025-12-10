Supplenze docenti | aggiornamento GPS in inverno domanda per le max 150 preferenze in estate Pillole di Question Time

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, è stato approfondito un aspetto rilevante riguardante le procedure di aggiornamento delle GPS e la presentazione delle preferenze per le supplenze estive, con particolare attenzione alle novità e alle modalità organizzative per i docenti interessati.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stato chiarito un aspetto organizzativo importante per i docenti che parteciperanno all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Un focus specifico ha riguardato la tempistica per la presentazione della domanda delle 150 preferenze, spesso confusa con l’aggiornamento delle GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

