GPS e domanda delle 150 preferenze | quali sono le differenze Pillole di Question Time
Nel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto a Sonia Cannas di spiegare le differenze tra GPS e domanda delle 150 preferenze. La docente ha spiegato che le due procedure sono diverse: le GPS sono una graduatoria utilizzata per assegnare le supplenze, mentre la domanda delle 150 preferenze riguarda la scelta delle sedi. La puntata ha fatto chiarezza su come funzionano e quali sono le differenze pratiche tra i due strumenti.
Nel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata chiarita una distinzione fondamentale nelle procedure per le supplenze. Il focus si è concentrato sulla differenza tra l’inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e la domanda estiva delle 150 preferenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
