La simpatia di Tiago Da Silva travolge Affari tuoi | il pacchista arriva da Vasto

Tiago Da Silva, noto per la sua simpatia, si unisce ai pacchisti abruzzesi di Affari tuoi, il programma di Raiuno in onda tutte le sere. Originario di Vasto, porta con sé un sorriso e un atteggiamento autentico, contribuendo a rendere il gioco ancora più coinvolgente. La sua partecipazione arricchisce il cast, offrendo un esempio di spontaneità e genuinità nel contesto televisivo.

C’è anche Tiago da Silva tra i pacchisti abruzzesi approdati ad Affari tuoi, popolare gioco in onda tute le sere su Raiuno.Italo-brasiliano, nome noto nel settore del fitness, Tiago arriva Vasto e ad Affari tuoi ha portato tutta la sua verve e la sua simpatia facendo scatenare anche i presenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

