Affari Tuoi da dove viene la pacchista | il dettaglio non sfuggito e la scelta di De Martino

Stefano De Martino ha deciso di modificare il suo stile di conduzione in Affari Tuoi, perché ha notato come il pubblico si sia stancato delle scelte troppo appariscenti. La decisione nasce dalla crescente attenzione degli spettatori verso un approccio più sobrio, che valorizzi meglio i concorrenti. La scelta di eliminare gli elementi pacchiani deriva anche da un recente feedback che ha evidenziato la preferenza per un tono più autentico. La trasmissione si prepara a cambiare volto.

Tutti pronti per Sanremo, anche Stefano De Martino. Il conduttore di Rai 1 si prepara allo stravolgimento del palinsesto che vede coinvolto anche il suo Affari Tuoi. E per accogliere la kermesse, ecco cosa non è sfuggito durante la puntata di lunedì 23 febbraio. La nuova pacchista viene da niente di meno delle città di Sanremo. La precedente puntata aveva visto sfidare la fortuna il pacchista ligure, il giorno successivo prontamente sostituito da un corregionale. La concorrente è dunque Ileana, lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Non solo, perché De Martino vuole anche augurare a tutti "Buon Festival! Un grande in bocca al lupo a Carlo Conti" e poi si dichiara pronto a "godere questo Festival". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia il pacchista: "Te lo taglio"In questa puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino si rivolge a un concorrente con parole decise, dicendogli:

Affari Tuoi, Stefano De Martino 'sbotta': "Non ce n'è uno normale". Chi è il nuovo pacchistaStefano De Martino si infuria durante una puntata di Affari Tuoi su Rai 1.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Affari Tuoi, puntata super veloce e un De Martino scatenato: Trita l’assegno!; Ad Affari Tuoi, siparietto tra Martina Miliddi e Stefano De Martino: Lei frequenta brutta gente, tipo me; Affari Tuoi Speciale - Nella buona e nella cattiva sorte, ospiti le coppie Caressa-Parodi e Matri-Nargi; Affari Tuoi, Stefano De Martino sposa in diretta i torinesi Marco e Giulia: nel loro pacco c'erano 250 mila euro.

Affari Tuoi, puntata super veloce e un De Martino scatenato: Trita l’assegno!Affari Tuoi, Luca e Giulia arrivano alla fine con 100mila euro, ma accettano l’offerta del Dottore in una serata flash con De Martino scatenato ... dilei.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino sposa in diretta i torinesi Marco e Giulia: nel loro pacco c'erano 250 mila euroPer il potere conferitomi dalla Rai ho il piacere di dichiararvi marito e moglie, ha detto il conduttore come formula di rito ... torinotoday.it

A Affari Tuoi è andato in scena il momento più improbabile (e divertente) della serata! Martina Miliddi e Herbert Ballerina si sono esibiti in un passo a due tutto ironia e paillettes, in versione casalinga di Raffaella Carrà ed Enzo Paolo Turchi. Diciamo c - facebook.com facebook