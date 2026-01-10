Affari Tuoi Stefano De Martino minaccia il pacchista | Te lo taglio

In questa puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino si rivolge a un concorrente con parole decise, dicendogli:

Eccoci di nuovo nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, dove la sorte determina ogni decisione. La puntata in questione è quella di venerdì 9 gennaio, puntata in cui il conduttore è arrivato persino a “minacciare” un pacchista: “ Se è blu ti taglio il ciuffo ”. Un’esclamazione diventata il simbolo di una serata dominata dalla sfortuna che ha travolto Ersilia, concorrente di Catanzaro e ovviamente in rappresentanza della Calabria, la quale ha sfidato la fortuna, uscendone malconcia, insieme al marito Francesco detto Ciccio. La partita si è messa subito male, nonostante l’apertura leggera affidata a Herbert Ballerina e al suo pacco speciale, “lo spray al peperoncino che si può usare anche in cucina: lo spray aglio, olio e peperoncino”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia il pacchista: "Te lo taglio" Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a Capodanno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Affari Tuoi - articolo -; Affari Tuoi, Stefano De Martino esasperato minaccia la fuga: concorrente in lacrime; Affari Tuoi per l'Epifania si trasforma in STEP: la strategia di Stefano De Martino per battere La Ruota; “Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia”: orari e ospiti da Stefano De Martino. De Martino allunga Affari Tuoi in prime time, svolta dopo il boom della Befana: la risposta a Gerry Scotti - Nel 2026 anche il game show di Rai 1 punterà sugli speciali in prima serata per ‘rispondere’ a La Ruota della Fortuna: : la svolta dopo il boom della Befana ... libero.it

Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado" - Nella puntata del 9 gennaio Ersilia, accompagnata dal compagno Francesco, gioca una partita disastrosa dall'inizio con una sfilza di rossi. libero.it

Ascolti TV 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi - Chi ha vinto tra Tali e Quali con Nicola Savino in onda su Rai1 e La ruota dei campioni con Gerry Scotti su Canale5 ... fanpage.it

Avete seguito la puntata speciale di Affari Tuoi ieri sera - facebook.com facebook

Daniele, ormeggiatore di Genova, è il concorrente della puntata di #AffariTuoi del 13 dicembre, accompagnato dalla sorella Debora x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.