"Affrontiamo un Matelica che si sta rinforzando, ferito dopo la sconfitta contro una formazione forte come il K Sport contro cui ha dimostrato il proprio valore ribaltando il risultato, anche se poi alla fine ha perso nel recupero". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, parla del match in trasferta di oggi dove non potrà ancora contare sull’infortunato Morazzini. "Ai giocatori – spiega – ho chiesto di voltare pagina dopo la vittoria a Tolentino e di tenere alta la concentrazione. Ho chiesto anche molta concentrazione durante il match e sulle situazioni da palla inattiva che spesso determinano in positivo o in negativo l’andamento di una gara: sono aspetti da curare a fondo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "È indispensabile la miglior Sangiustese: sfidiamo un Matelica ferito e che si rinforza»