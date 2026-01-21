Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino conquistano il massimo standard internazionale sull’accessibilità

Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino hanno ottenuto il massimo riconoscimento internazionale nell’ambito dell’accessibilità, raggiungendo il terzo livello del programma “Accessibility Enhancement Accreditation” (Aea). Questa certificazione attesta il loro impegno nel garantire servizi e infrastrutture adeguati alle esigenze di persone con disabilità o mobilità ridotta, confermando il loro standard elevato in termini di inclusività e accessibilità.

Fiumicino, 21 gennaio 2026 – Gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e Ciampino “G Pastine” hanno ottenuto il terzo e massimo livello del programma internazionale “Accessibility Enhancement Accreditation” (Aea) che valuta il grado di accessibilità di infrastrutture e servizi aeroportuali per persone con disabilità o a ridotta mobilità. Questo nuovo riconoscimento, assegnato dall’associazione globale degli scali “Airports Council International (Aci ) World”, consente agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, gestiti e sviluppati da Aeroporti di Roma (Società del Gruppo Mundys), di diventare i primi in Italia e nell’Unione Europea ad aver raggiunto il livello massimo della certificazione che, ad oggi, nella zona euro-mediterranea, risulta conseguito, solo dall’aeroporto di Istanbul-iGA.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

