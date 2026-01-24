Allerta in Medio Oriente l’Iran potrebbe attaccare preventivamente Israele per timore di Trump?

Un’eventuale escalation tra Iran e Israele è al centro dell’attenzione in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dalla televisione israeliana Keshet 12, le autorità di Teheran ritengono che un attacco statunitense sia imminente e potrebbero decidere di agire preventivamente. La situazione rimane tesa, con rischi di escalation che destano attenzione a livello internazionale.

La televisione Keshet 12 con sede a Tel Aviv ha spiegato che, a Teheran, ci si sarebbe ormai convinti dell'imminenza di un attacco da parte degli Stati Uniti. Di conseguenza, il governo della Repubblica islamica avrebbe deciso di colpire Israele preventivamente. "In Israele la preoccupazione è che, nonostante Trump conceda pubblicamente una possibilità a un percorso negoziale con l'Iran, il percorso con le probabilità maggiori resta quello di un attacco militare", ha riferito la tv più seguita nel Paese. Secondo 'Channel 12', anche il consigliere della Casa Bianca Jared Kushner e l'inviato speciale Usa Steve Witkoff arriveranno in Israele per colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

