Iran | media ' Usa hanno trasferito oltre 150 velivoli in basi in Europa e Medio Oriente'

Da iltempo.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità americane hanno trasferito più di 150 velivoli in basi europee e mediorientali, aumentando così la presenza militare vicino all’Iran. Questa operazione segue il fallimento dei recenti colloqui tra Stati Uniti e Iran, conclusi il 17 febbraio senza accordi. La decisione mira a rafforzare la posizione degli Stati Uniti nella regione e rispondere alle tensioni crescenti. La mossa riguarda principalmente basi in Europa e nel Medio Oriente, dove le forze americane sono più attive.

Washington, 24 feb. (Adnkronos) - L'esercito degli Stati Uniti ha rafforzato la sua presenza nei pressi dell'Iran e ha trasferito oltre 150 velivoli in basi in Europa e Medio Oriente dalla fine del secondo round di colloqui tra Washington e Teheran, conclusosi senza una svolta il 17 febbraio. Lo riporta il Washington Post facendo riferimento ai dati di tracciamento dei voli disponibili al pubblico e delle immagini satellitari esaminate. Marcello Foa a Come States? — Potere, verità e nuovo disordine globale GUARDA Mai fidarsi della Juve. Verso il match point per la Champions GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

