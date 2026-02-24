Adriatici condannato per omicidio volontario Salvini nel 2021 diceva | Altro che far west è legittima difesa

Adriatici è stato arrestato per aver ucciso un uomo durante una lite in strada, un episodio che ha acceso il dibattito sulla legittima difesa. Nel 2021, Salvini aveva affermato che a Voghera si difendeva legittimamente, contrapponendosi alle accuse di violenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso delle armi e sulla risposta delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. La discussione continua a coinvolgere cittadini e politici sulla sicurezza pubblica.

"Altro che far west a Voghera si fa strada l'ipotesi della legittima difesa ". È il 21 luglio 2021 e queste sono le parole di Matteo Salvini in un video postato sui social. Erano passate pochissime ore dall'arresto dell'allora assessore comunale alla Sicurezza della Lega Massimo Adriatici per avere sparato e ucciso il 39enne marocchino Younes El Boussettaoui in piazza Meardi, nel comune del Pavese. Il leader del carroccio senza giri di parole prende subito le difese dell'esponente del suo partito. Pur invitando ad "aspettare le ricostruzione", Salvini sembra aver pochi dubbi sulla dinamica: "A fronte di un'aggressione, come extrema ratio la difesa è sempre legittima.