next yacht group il 2025 un anno da record con numeri importanti

Quest'anno, Next Yacht Group fa il suo ingresso nella Top 20 mondiale dei costruttori di yacht. Per la prima volta, si trova al 15° posto con 19 imbarcazioni tra in costruzione e consegnate tra settembre 2024 e settembre 2025. Un risultato che segna un record per l’azienda, che si conferma tra i protagonisti del settore.

"Per la prima volta nella sua storia, Next Yacht Group è entrata nella Top 20 mondiale dei costruttori di yacht del Global Order Book, raggiungendo il 15° posto con 19 unità tra imbarcazioni in costruzione e consegnate nel periodo settembre 2024 – settembre 2025". Ad affermarlo è Giorgio Mattei, vice presidente dell’azienda del gruppo Nesti, uno dei principali investitori in città. "Le unità – prosegue – misurano un totale di 635 metri complessivi, in forte crescita rispetto all’anno precedente. Il piano industriale dei prossimi tre anni consentirà ulteriore crescita, con nuovi modelli, partnership strategiche ed espansione delle unità produttive a partire dal 2026". 🔗 Leggi su Lanazione.it

