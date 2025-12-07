Addio a un gigante della fotografia | il mondo piange il suo sguardo unico

Uno di quei giorni in cui il mondo sembra fermarsi: una notizia che attraversa il cuore della comunità artistica, lasciando un silenzio carico di emozioni. Un vuoto improvviso, difficile da colmare, che tocca non solo chi lo conosceva, ma anche chi ha imparato a guardare la realtà con occhi nuovi grazie alle sue immagini. La sua capacità di trasformare la quotidianità in poesia visiva era diventata un punto di riferimento per chiunque cercasse autenticità e verità nelle piccole cose. Non era solo un fotografo: era uno sguardo irriverente e gentile, capace di raccontare il nostro tempo con ironia, profondità e colore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

