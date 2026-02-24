Addio caos urbano | Google Maps predice parcheggi e colonnine EV prima ancora di partire

L’introduzione di Google Maps con l’intelligenza artificiale Gemini ha rivoluzionato l’esperienza di viaggio, perché ora anticipa parcheggi e colonnine di ricarica EV prima ancora di partire. Questa novità nasce dalla volontà di rendere più semplice la vita degli utenti, evitando perdite di tempo e stress. Con questa funzione, gli automobilisti trovano facilmente punti di sosta e rifornimento, migliorando la gestione degli spostamenti quotidiani. La tecnologia cambia il modo di muoversi in città.

Google Maps cambia volto e diventa molto più di un semplice navigatore. L'app, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale Gemini, non si limita più a indicare la strada più breve, ma si propone come un vero assistente urbano capace di anticipare bisogni, suggerire esperienze e semplificare la mobilità. Tra le novità, il salvataggio automatico del parcheggio, consigli sui ristoranti, eventi locali e colonnine di ricarica EV con stime predittive, tutto per rendere i viaggi in città più fluidi e sicuri. Il funzionamento delle nuove funzioni è pensato per semplificare la vita quotidiana.