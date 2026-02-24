Addio alla famosa dei social aveva solo 25 anni | la tragedia annunciata dai genitori

Una giovane influencer di 25 anni muore improvvisamente a causa di un malore inatteso. La notizia si diffonde rapidamente sui social, lasciando senza parole migliaia di follower. I genitori, sconvolti, raccontano di aver notato i primi segnali di disagio pochi giorni prima, senza immaginare che sarebbe finita così. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commenti e ricordi tra chi la seguiva ogni giorno. La sua assenza si fa sentire sui profili più frequentati.

Un malore improvviso, una notizia che corre veloce sui social e un silenzio che cala all’improvviso su profili seguiti da migliaia di persone. È morta a soli 25 anni l’influencer nota per i suoi contenuti di moda e bellezza. La giovane si è spenta sabato 21 febbraio 2026, lasciando sgomenti follower e amici che fino a pochi giorni prima la vedevano attiva e sorridente online. A comunicare la scomparsa sono stati i genitori, con parole cariche di dolore affidate ai social: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata figlia Maria Rita”. In un secondo messaggio hanno poi aggiunto: “Purtroppo Maria ha avuto un’improvvisa malattia e ci ha lasciati”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

