Tragedia in Amazzonia | Clara cade nel fiume e viene divorata dai piranha aveva solo 2 anni
L'incidente lungo le rive di un fiume dell’Amazzonia, in Brasile. Clara Vitória, 2 anni, è caduta attraverso un’apertura nella struttura galleggiante dove viveva coi genitori e lì è stata attaccata da un branco di piranha che non le hanno dato scampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cade nel fiume senza protezioni e viene divorata dai piranha: orrore in Amazzonia, morta una bimba di due anni
Leggi anche: Tragedia assurda nel mondo dello sport: aveva solo 29 anni, una valle di lacrime
Tragedia in Amazzonia: Clara cade nel fiume e viene divorata dai piranha, aveva solo 2 anni - Clara Vitória, 2 anni, è caduta attraverso un’apertura nella struttura galleggiante dove viveva coi genitori e lì è stata attaccata da ... fanpage.it
Tragedia in Amazzonia: almeno 12 morti e oltre 30 dispersi dopo il crollo di una sponda del fiume Ucayali (a causa dell’erosione) - Nel cuore dell’Amazzonia peruviana, una nuova tragedia ha scosso le comunità indigene che vivono lungo il grande fiume Ucayali. greenme.it
Frana una sponda del fiume e l’onda travolge due barche. È di almeno 12 morti il bilancio delle vittime del tragico incidente nell’Amazzonia peruviana - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.