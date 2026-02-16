Addio a Damiano Alberti ha raccontato sui social la sua vita con un tumore aveva solo 23 anni

Damiano Alberti, un ragazzo di 23 anni di Cerveteri, ha perso la vita a causa di un tumore che aveva deciso di condividere apertamente sui social. Il suo racconto ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con empatia il suo percorso. Sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, Damiano si è spento, lasciando un segno forte tra chi lo conosceva e chi aveva seguito le sue parole.

Sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, Damiano Alberti ci ha lasciato. Aveva solo 23 anni. Il giovane di Cerveteri, in provincia di Roma, era diventato un punto di riferimento per migliaia di persone grazie al modo in cui aveva deciso di vivere e raccontare la sua malattia: senza nascondere nulla, con una trasparenza che ha commosso e ispirato una intera community. La famiglia ha dato l'annuncio con poche parole, cariche di dolore. Il Comune di Cerveteri ha subito annullato la sfilata di carnevale programmata, un gesto per onorare la memoria di un ragazzo che rappresentava un esempio per tutti.