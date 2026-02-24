Addio al papà di Lizzie McGuire | Robert Carradine si è tolto la vita a 71 anni lottava contro il disturbo bipolare

Robert Carradine si è suicidato a 71 anni, dopo aver combattuto con il disturbo bipolare. La notizia, confermata dai familiari, ha fatto il giro dei media americani. Carradine, noto attore, aveva recentemente affrontato momenti difficili legati alla sua salute mentale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e colleghi, che ricordano il suo talento e il suo impegno nel cinema. La famiglia ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento difficile.

Robert Carradine è morto all’età di 71 anni. La notizia, diffusa dai familiari attraverso i media americani, ha confermato che l’uomo si è tolto la vita e che soffriva di disturbo bipolare. La scelta della famiglia di rendere note le cause del decesso non è casuale, ma dettata dal preciso intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salute mentale. Per quasi due decenni, Carradine ha convissuto con una patologia complessa che ha influenzato profondamente la sua esistenza. “Non c’è vergogna in questo”, ha dichiarato il fratello maggiore Keith, anch’egli celebre attore. “ Siamo addolorati per la perdita di questa splendida anima e vogliamo rendere omaggio alla coraggiosa lotta di Bobby contro la sua battaglia quasi ventennale contro il disturbo bipolare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

È morto Robert Carradine, addio all’attore de “La rivincita dei nerds” e “Lizzie McGuire”: “Lottava con un disturbo bipolare, vogliamo che si sappia, non c’è nulla di cui vergognarsi”Robert Carradine, noto per i ruoli in film e serie TV, è morto a causa di complicazioni legate a un disturbo bipolare che aveva affrontato negli ultimi anni.

È morto Robert Carradine, l’attore di Lizzie McGuire si è suicidato: “Soffriva di disturbo bipolare”La morte di Robert Carradine, noto per il ruolo di Sam in Lizzie McGuire, si è verificata a causa di un grave malessere legato a una diagnosi di disturbo bipolare.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Addio Domenico, le parole della mamma: Non sia dimenticato; Celebrò messa col Papa. Addio a don Bertelli; Addio a Hideki Sato, il papà delle console SEGA; Addio a Ulisse Bocchi: medico, uomo di cultura e papà del Premio Toson d'Oro.

Morto Robert Carradine, addio allo storico papà di Lizzie McGuireIl celebre Robert Carradine si è tolto la vita a 71 anni: noto soprattutto per il suo ruolo in Lizzie McGuire e ne La rivincita dei nerds. serial.everyeye.it

Dramma per Lizzie McGuire: addio alla star della serie TV dopo una lunga battagliaÈ morto Robert Carradine, il papà di Lizzie McGuire: la famiglia rivela la causa della scomparsa e parla della sua lunga battaglia. donnaglamour.it