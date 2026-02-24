Addio a Messenger web | da aprile le chat tornano dentro Facebook e scoppia la protesta

Meta ha deciso di chiudere Messenger sul web a causa di una strategia di integrazione con Facebook. Dal prossimo aprile, gli utenti non potranno più accedere alle chat tramite il sito messenger.com, che resterà inattivo. La decisione ha suscitato proteste tra chi utilizza principalmente Messenger da desktop. La piattaforma continuerà a funzionare tramite l’app mobile di Facebook, ma il sito resterà offline. La fine di Messenger sul web rappresenta un cambiamento importante per molti utenti.

Meta ha deciso di chiudere definitivamente Messenger sul web: da aprile 2026 il sito messenger.com non sarà più accessibile. Per milioni di utenti significa la fine di una scheda del browser dedicata solo alle chat, senza distrazioni. Chi proverà a collegarsi verrà reindirizzato automaticamente su facebook.commessages. È un cambio di rotta che segna il ritorno definitivo delle chat dentro Facebook dopo dieci anni di separazione. Una scelta strategica che punta alla semplificazione, ma che sta già sollevando proteste. Questa mossa arriva dopo un altro passo nella stessa direzione: pochi mesi fa Meta aveva già eliminato le applicazioni desktop ufficiali di Messenger per Windows e macOS. 🔗 Leggi su Screenworld.it

