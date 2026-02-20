Messenger | addio web il 2026 sarà solo su Facebook

Meta decide di eliminare Messenger dal web, puntando tutto su Facebook entro il 2026. La società ha annunciato che la versione web di Messenger sparirà, lasciando spazio solo alla app su dispositivi mobili. Questa scelta riguarda circa 300 milioni di utenti che utilizzano Messenger tramite browser. La decisione nasce dalla volontà di concentrare gli sforzi sulla piattaforma principale e migliorare l’esperienza utente. Nei prossimi anni, gli utenti dovranno affidarsi esclusivamente alle app di Facebook per inviare messaggi. La fine della versione web di Messenger è ormai imminente.

Messenger al Tramonto: Meta Abbandona il Web e Punta su Facebook. La piattaforma di messaggistica Messenger cambierà radicalmente la sua presenza online. A partire da aprile 2026, l’accesso tramite messenger.com sarà dismesso, integrando la messaggistica web direttamente all’interno di Facebook. Una decisione strategica che segna una svolta per Meta, concentrando la comunicazione all’interno del suo social network principale. Una Storia di Convergenza e Inversione di Rotta. La chiusura di messenger.com rappresenta l’ultimo capitolo di una complessa evoluzione nella strategia di Meta riguardo alla messaggistica istantanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’app desktop di Facebook Messenger non c’è più: cosa succede e come continuare a usare il servizioDal 15 dicembre 2025, Meta ha ufficialmente interrotto l’app desktop di Facebook Messenger per Mac e Windows.

Leggi anche: Sei panchine e solo 11 minuti: Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.