L’app desktop di Facebook Messenger non c’è più | cosa succede e come continuare a usare il servizio

Dal 15 dicembre 2025, Meta ha ufficialmente interrotto l’app desktop di Facebook Messenger per Mac e Windows. Questa decisione segna una svolta nel modo in cui gli utenti accedono al servizio, spostando l’esperienza su altre piattaforme. Ecco cosa comporta questa novità e come continuare a comunicare attraverso Messenger.

Dal 15 dicembre 2025, Meta ha ufficialmente chiuso l’app desktop di Facebook Messenger per Mac e Windows. Gli utenti che tentano di aprire l’applicazione sui dispositivi desktop ora vengono reindirizzati automaticamente al sito web di Facebook, dove potranno continuare a utilizzare il popolare servizio di messaggistica. Cos’è cambiato con la chiusura dell’app desktop di Messenger. L’app di Facebook Messenger per desktop è stata uno strumento comodo per molti utenti, permettendo di gestire le conversazioni direttamente dal computer senza bisogno di aprire il browser o usare il telefono. Tuttavia, a partire dal 15 dicembre, questa applicazione è stata ufficialmente dismessa. Chiccheinformatiche.com La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Facebook: addio Messenger desktop, la fine annunciata dell’app storica - Dal 15 dicembre 2025 aprire Facebook Messenger su Mac o Windows conduce direttamente al browser. tecnoandroid.it

Facebook Messenger, l'app desktop è morta - Da ieri, 15 dicembre 2025, chi dovesse aprirla su Mac e Windows viene reindirizzato al sito web di Facebook per continuare a utilizzare il popolare ... hdblog.it

