Il dramma di Simona giovane mamma stroncata dalla malattia

La comunità di Flero si stringe alla famiglia per la scomparsa di Simona Derada, giovane mamma di 43 anni stroncata da una malattia. Ne danno il triste annuncio il compagno Mohammed, i figli Omar e Sofia, la sorella Sabina con Alessandro, le nipoti Greta con Daniele e Camilla, Nicole con Stefano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

NanoTV. . Il Salotto Letterario: i consigli per Natale di Simona Lazzaro e Giuseppe De Stefano - facebook.com Vai su Facebook

Giovane mamma tenta il suicidio sul lungomare, salvata dai poliziotti - Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dalla rotonda del lungomare di Taranto. quotidianodipuglia.it scrive

Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino - Dramma a Fiumicino (Roma), una mamma è stata investita e uccisa mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Scrive leggo.it

Simona Cinà trovata morta in piscina. L'ultimo messaggio alla mamma prima della festa, la famiglia: «Neanche beveva» - Così chi la conosceva descrive Simona Cinà, 21enne di Capaci (Palermo) trovata morta nella piscina di una villa a Mongerbino, nel Palermitano. Da ilgazzettino.it