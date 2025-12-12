Anche in Valdarno La Notte Rossa promossa dall' Arci

La Notte Rossa dell'Arci torna in Toscana il 12 dicembre 2025, portando in scena un evento che celebra la vitalità dei circoli e dei comitati regionali. Promossa dall'Arci Arezzo, questa iniziativa annuale coinvolge diverse realtà locali, offrendo momenti di aggregazione, cultura e socialità nel territorio del Valdarno e oltre.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Domani torna in Toscana la Notte Rossa dell'Arci, l'appuntamento annuale che celebra la vitalità dei circoli e dei comitati Arci su tutto il territorio regionale. Anche nel Valdarno l'iniziativa si conferma un momento di grande partecipazione, con una serie di eventi culturali, sociali e ricreativi che si svolgeranno tra oggi e domenica 14 dicembre, trasformando il territorio in un vero e proprio palcoscenico diffuso di musica, teatro, laboratori e iniziative solidali. La Notte Rossa rappresenta molto più di una festa: è un'occasione per valorizzare i circoli come presidi culturali e luoghi di cittadinanza attiva, dando spazio a giovani talenti e temi di rilevanza sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it