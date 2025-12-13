Capodanno 2025 2026 a Napoli lunedì la conferenza stampa di presentazione degli eventi

Lunedì 15 dicembre alle 12.30 si terrà a Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Capodanno 2025/2026 a Napoli, con focus su Piazza del Plebiscito e il Lungomare, annunciando le iniziative e le attività previste per festeggiare l’arrivo del nuovo anno nella città.

Lunedì 15 Dicembre alle ore 12.30 , presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si svolgerà la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Capodanno 20252026, con particolare riferimento al grande appuntamento di Piazza del Plebiscito e alle iniziative previste sul Lungomare cittadino.

Capodanno a Napoli 2026, il concerto con Elodie e Serena Brancale - Capodanno a Napoli 2026 con concerti, grandi artisti e spettacoli diffusi dal 29 dicembre al 1 gennaio tra piazze e palazzetti. napolike.it

