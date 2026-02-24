Acquisizione record | Johnson Controls punta ai data center con Alloy

Johnson Controls ha annunciato l’acquisizione di Alloy Enterprises, azienda specializzata in soluzioni di gestione termica per data center, a causa della crescente domanda di tecnologie efficienti nel settore. La multinazionale vuole rafforzare la propria presenza nel mercato dei data center e migliorare i servizi offerti ai clienti. L’accordo mira a integrare nuove tecnologie e ottimizzare le infrastrutture di raffreddamento. L’operazione coinvolge un investimento significativo e apre nuove opportunità di crescita.

Johnson Controls, multinazionale leader nelle tecnologie per l'efficienza energetica, ha annunciato oggi un accordo per l'acquisizione di Alloy Enterprises, azienda specializzata in soluzioni di gestione termica per data center. L'operazione, che rafforzerà la posizione di Johnson Controls in un settore in rapida crescita, è in linea con la strategia dell'azienda di promuovere l'innovazione nel campo del raffreddamento e favorire lo sviluppo di un'economia basata sull'intelligenza artificiale. L'accordo, che dovrebbe essere completato nel terzo trimestre dell'anno, rappresenta un passo significativo per Johnson Controls nel consolidare la propria leadership nel mercato della gestione termica.