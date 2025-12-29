SoftBank spinge DigitalBridge | ipotesi acquisizione accende il titolo dei data center

Le azioni di DigitalBridge hanno registrato un aumento significativo nel premarket, raggiungendo fino al 50%, in seguito a voci di mercato riportate da Bloomberg. Secondo queste indiscrezioni, SoftBank sarebbe in trattative avanzate per acquisire la società, nota nel settore dei data center. La notizia ha suscitato interesse tra gli investitori, evidenziando l’attenzione verso possibili sviluppi strategici nel settore tecnologico e dei servizi digitali.

Le azioni di DigitalBridge hanno registrato un rialzo fino al 50% nel premarket, dopo un report di Bloomberg secondo cui SoftBank sarebbe in trattative avanzate per acquisire la società. Secondo la stessa agenzia, che cita fonti anonime, SoftBank potrebbe annunciare un accordo già oggi anche se al momento non sono arrivati commenti ufficiali. Il boom dei data center. L’indiscrezione arriva in un momento di forte espansione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, con una crescente domanda di data center necessari ad addestrare e far funzionare i grandi modelli linguistici. DigitalBridge si presenta come un operatore focalizzato sulle infrastrutture digitali, con 108 miliardi di dollari di asset in gestione a fine settembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - SoftBank spinge DigitalBridge: ipotesi acquisizione accende il titolo dei data center Leggi anche: Data center, la corsa dell’IA accende i consumi: ora serve un Green IT Leggi anche: Il progetto del maxi data center . Semaforo verde dal Pirellone: "L’inizio dei lavori è imminente" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. SoftBank spinge DigitalBridge: ipotesi acquisizione accende il titolo dei data center - Le azioni di DigitalBridge hanno registrato un rialzo fino al 50% nel premarket, dopo un report di Bloomberg secondo cui SoftBank sarebbe in trattative avanzate per acquisire la società. quifinanza.it

i discorsi su @xAI di Elon Musk e Tesla, su Google e su #Softbank che ho messo, girano intorno all'incredibile 1,300 miliardi l'anno di investimenti per IA entro il 2029, di cui però OpenAI cioè Chatgpt dovrebbe fornire la maggioranza, 700 miliardi l'anno, dai 30 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.