ABB | acquisizione Premium Power per boost di consulenza elettrica in Europa Focus su data center e farmaceutico

ABB ha annunciato l'acquisizione di Premium Power, un'azienda specializzata in consulenza elettrica, per rafforzare la sua presenza in Europa. La mossa arriva in un momento in cui la domanda di soluzioni energetiche avanzate cresce nei settori dei data center e farmaceutico. Premium Power ha già realizzato importanti progetti in questi settori, tra cui l’installazione di sistemi di alimentazione per grandi centri di calcolo.

ABB Amplia la Presenza in Europa: Acquisita Premium Power per Potenziare la Consulenza in Ingegneria Elettrica. ABB, leader globale nelle tecnologie per l’energia e l’automazione, ha annunciato l’acquisizione di Premium Power, società irlandese specializzata in consulenza di ingegneria elettrica. L’operazione, finalizzata a rafforzare la capacità di ABB di supportare progetti complessi in settori chiave come data center e farmaceutico, si concluderà nel primo trimestre del 2026. Questa mossa strategica risponde alla crescente domanda di competenze specialistiche per la gestione di infrastrutture elettriche sempre più sofisticate.🔗 Leggi su Ameve.eu Data center AWS in Europa: allaccio alla rete elettrica bloccato, investimenti a rischio e attesa fino a 7 anni. La crescita dei data center di Amazon Web Services in Europa si ferma davanti ai lunghi tempi di allaccio alla rete elettrica. SoftBank spinge DigitalBridge: ipotesi acquisizione accende il titolo dei data center Le azioni di DigitalBridge hanno registrato un aumento significativo nel premarket, raggiungendo fino al 50%, in seguito a voci di mercato riportate da Bloomberg. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: ABB rafforza le attività di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l’acquisizione di Premium Power; ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l'acquisizione di Premium Power; ABB acquisisce Premium Power e rafforza consulenza in Europa; ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l'acquisizione di Premium Power. Riassunto: ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l’acquisizione di Premium PowerL'acquisizione rafforza la capacità di ABB di offrire supporto con consulenza a livello di sistema su larga scala per aiutare i settori principali a gestire infrastrutture elettriche sempre più comple ... 01net.it ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l'acquisizione di Premium PowerABB ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Premium Power, una società leader di consulenza in ingegneria elettrica con sede a Dublino, in Irlanda. Il testo originale. channelcity.it Gabriel Bortoleto analizza le prime sensazioni al volante della Audi R26 nei test in Bahrain: meno grip rispetto al 2025, gestione dell’energia centrale e tanta strada da fare sulla guidabilità della nuova power unit sviluppata internamente. “È tutto nuovo, stiamo facebook