C' è vita oltre Martella? Pienone all' assemblea di Terra&Acqua

Questa sera al Teatro ai Frari di San Polo, circa cento persone si sono radunate per l'assemblea organizzata dall'associazione 25 aprile. L'incontro si è concentrato sulle priorità per il prossimo sindaco di Venezia, attirando un pubblico interessato e partecipe. La sala era piena, con cittadini che hanno ascoltato e discusso le sfide della città, dimostrando che l’attenzione verso il futuro di Venezia non si ferma con le polemiche attorno a Martella.

Più un centinaio di persone hanno partecipato questa sera al Teatro ai Frari (San Polo) all'assemblea "quali priorità per il prossimo sindaco di Venezia?", organizzata dall'associazione 25 aprile. Nel pratico, si trattava della prima assemblea pubblica in vista delle elezioni della lista civica.

