assemblea dei lavoratori al san raffaele | basta bonus una tantum ora salari equi e libera professione interna

Questa mattina i lavoratori del San Raffaele si sono riuniti per discutere delle loro condizioni. Hanno chiesto di mettere fine ai bonus una tantum e di puntare a salari più equi. Inoltre, hanno insistito sulla possibilità di aprire una libera professione interna per migliorare i loro guadagni. La riunione è nata dalla frustrazione per gli squilibri con il settore pubblico e dalla volontà di cambiare le regole del gioco.

Si è svolta nella mattinata del 17 dicembre, l’assemblea dei lavoratori del San Raffaele. Al centro del confronto, le condizioni economiche e organizzative del personale sanitario, sociosanitario e tecnico, in un contesto che continua a mostrare forti squilibri rispetto al settore pubblico. Nel.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su San Raffaele assemblea Il San Raffaele offre agli infermieri "650 euro una tantum" Il San Raffaele ha annunciato un incentivo economico di 650 euro una tantum per gli infermieri, a seguito di un incontro tra la direzione e i rappresentanti sindacali. I lavoratori del San Raffaele approvano l'accordo: benefit per 650 euro I dipendenti del San Raffaele hanno dato il loro via libera unanime all’accordo che prevede benefit per 650 euro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Raffaele assemblea Argomenti discussi: Assemblea dei lavoratori ESA con i sindacati su accordo, premio di produttività e organizzazione del lavoro; ESA, assemblea dei lavoratori sostenuti dai sindacati; Crisi petrolchimico, protesta dei lavoratori dell’indotto: assemblea e sciopero davanti ai cancelli; Pam: chiusura ai Gigli, risorse e formazione per ricollocare i lavoratori. Innoway, assemblea contro la cassa integrazioneSindacati e lavoratori chiedono chiarezza sul ricorso all'ammortizzatore sociale per otto giorni per problemi che non erano emersi dal recente incontro al Ministero ... rainews.it SET 118 Taranto, lavoratori in assemblea: turni, diritti e qualità del servizio al centro del confrontoVoci e preoccupazioni dal 118 di Taranto: lavoratrici e lavoratori si confrontano sulle nuove proposte di riorganizzazione dei turni. trmtv.it Telequattro Trieste. . SAN DORLIGO DELLA VALLE | CASSA INTEGRAZIONE ALLA INNOWAY: LAVORATORI EX WARTSILA IN ASSEMBLEA – Assemblea stamani davanti ai cancelli della ex Wartsila di Bagnoli: lavoratori preoccupati dopo la notizia di un im - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.