Dzeko pronto a cambiare aria? L’ex Inter può già dire addio alla Fiorentina | 2 richieste in Serie A

Inter News 24 . Ecco chi lo vuole. L’avventura di Edin Dzeko a Firenze sembra essere arrivata al capolinea molto prima del previsto. Sbarcato in riva all’Arno solamente la scorsa estate con l’obiettivo di portare gol e carisma alla Fiorentina, il “Cigno di Sarajevo” non è riuscito a incidere come sperato. L’esperienza in maglia viola si è rivelata fin qui avara di soddisfazioni, tanto da spingere il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, dirigente esperto con un passato tra Juventus e Tottenham, a inserire il classe 1986 nella lista dei cedibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

