Napoli Basket accordo raggiunto con Ed Croswell

La Guerri Napoli ha annunciato di aver concluso l’accordo con Ed Croswell. La società e il giocatore hanno deciso di mettere fine al loro rapporto contrattuale in modo consensuale. La notizia arriva dopo settimane di voci e fa discutere i tifosi, che speravano in un proseguimento diverso della collaborazione. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi per il club in vista della stagione.

Una comunicazione ufficiale rende noto che la Guerri Napoli ha chiuso consensualmente il rapporto contrattuale con l'atleta Ed Croswell, ponendo fine alla collaborazione in modo concordato. L'esito viene presentato come risultato di un'intesa tra le parti, accompagnato da ringraziamenti per l'impegno profuso e da auguri sinceri per il futuro, sia a livello personale che professionale. La formalizzazione della risoluzione contrattuale avviene su base consensuale, senza rilievi aggiuntivi o motivazioni non dichiarate nel messaggio ufficiale. Croswell è riconosciuto per la professionalità mostrata durante la stagione, con l'espressione di auguri per i prossimi passi della sua carriera.

