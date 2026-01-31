Carmelo Coglitore quando il jazz diventa immagine | musica cinema e memoria di una terra

Carmelo Coglitore unisce musica e immagini in un progetto che attraversa jazz, cinema e memoria. Musicista, insegnante e compositore, ha dedicato la sua vita a far incontrare le emozioni del jazz con le immagini, creando un ponte tra suoni e visioni. Tra concerti, incontri e lavori di arrangiamento, Coglitore mostra come il jazz possa diventare anche un’immagine, un modo per raccontare storie e terre attraverso note e immagini visive.

Musicista, compositore e “arrangiatore di immagini”, originario di Furci, racconta il suo percorso tra jazz e docufilm dopo il premio al Madonie Film Festival: "La musica detta il ritmo anche allo sguardo" Il jazz come arte dell’incontro e il cinema come arrangiamento di emozioni. Carmelo Coglitore, artista poliedrico e creativo, musicista jazz, insegnante, compositore, direttore di ensemble creativi, esperto di conduction, animatore di incontri fra jazz e cucina, e anche “arrangiatore di Immagini”, si racconta dopo il premio Madonie Film Festival per il suo ultimo docufilm Raustina. Il jazz, come la vita, è l’arte dell’incontro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Carmelo Coglitore Quando il cinema racconta la musica: da Primavera ad Amadeus, se il genio tra gli spartiti diventa immagine Pozzuoli, quando una bottega diventa memoria Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Carmelo Coglitore Argomenti discussi: Carmelo Coglitore, quando il jazz diventa immagine: musica, cinema e memoria di una terra. Brescia Ricordo di una bella serata allo Spazio Illich Presentazione del docufilm prodotto e diretto da Carmelo Coglitore La rassegna" Un Mare di Arte e Cultura " Furci Siculo Messina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.