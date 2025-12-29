Lite e coltellate nel centro di accoglienza | arrestato bengalese

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di accoglienza di Terrassa Padovana, dove un uomo di origini bengalesi è stato arrestato dopo aver aggredito un altro ospite con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze, e l’uomo è stato fermato. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione delle strutture di accoglienza e alla sicurezza degli ospiti.

Violenta aggressione a colpi di coltello avvenuta all'interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Terrassa Padovana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

