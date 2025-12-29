Lite e coltellate nel centro di accoglienza | arrestato bengalese

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di accoglienza di Terrassa Padovana, dove un uomo di origini bengalesi è stato arrestato dopo aver aggredito un altro ospite con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze, e l’uomo è stato fermato. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione delle strutture di accoglienza e alla sicurezza degli ospiti.

Rissa nel centro di accoglienza, bengalese ferisce un connazionale e viene arrestato: la vittima lotta tra la vita e la morte - L'ultima domenica dell'anno macchiata da un grave fatto di sangue in provincia di Padova. ilgazzettino.it

Coltellata al centro d'accoglienza: arrestato un 22enne - Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre si sono stabilizzate le condizioni del bengalese 26enne colpito al torace dalla lama in via Navegauro a Terrassa Padovana. padovaoggi.it

