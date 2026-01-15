Ospite del centro accoglienza accoltella un operaio nella struttura denunciato un 53enne

Il 12 gennaio, in corso Martiri a Castelfranco, si è verificato un episodio di violenza all’interno di un centro di accoglienza. Durante un alterco tra un ospite e un operaio, quest’ultimo è stato ferito con un coltello. Un uomo di 53 anni è stato denunciato per aver preso parte all’aggressione. La vicenda evidenzia le tensioni che possono insorgere in ambienti di accoglienza e la necessità di interventi adeguati.

Pomeriggio di tensione quello vissuto il 12 gennaio in corso Martiri, a Castelfranco, dove una banale discussione all'interno di un centro di accoglienza è degenerata in uno scontro armato. Teatro della vicenda lo stabile gestito dalla Cooperativa sociale "L'Angolo" nel pieno centro del paese, dove secondo la convenzione possono trovare posto una trentina di stranieri richiedenti asilo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Tenenza locale, tutto è nato da un diverbio – per cause ancora da chiarire – scoppiato tra un ospite della struttura, un 53enne di nazionalità pakistana, e un operaio che in quel momento stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione edile nell'edificio.

