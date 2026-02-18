La Cisl Arezzo denuncia che l’Azienda USL Toscana Sud Est ha deciso di esternalizzare l’accoglienza al Pronto Soccorso del San Donato, una mossa che preoccupa il sindacato. La decisione, presa con la delibera n. 1234, arriva dopo settimane di discussioni sulla difficile situazione dei servizi di emergenza. Secondo i rappresentanti sindacali, delegare il privato per gestire le prime fasi di assistenza rischia di compromettere la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti. La decisione si concretizza nel trasferimento di alcune attività di accoglienza a una cooperativa privata, che inizierà a operare entro

Arezzo, 18 febbraio 2026 – «Dopo settimane di attenzione pubblica sulla grave crisi del Pronto Soccorso del San Donato, l’Azienda USL Toscana Sud Est risponde con una scelta che ci lascia fortemente perplessi: con la delibera n. 131 del 9 febbraio 2026 si avvia una procedura per affidare a soggetti del terzo settore la gestione dell’accoglienza e dei codici minori». Così Maurizio Milanesi, segretario generale Cisl Funzione Pubblica Arezzo e Mauro Cerofolini segretario Ust Arezzo. «Siamo consapevoli delle difficoltà strutturali del Pronto Soccorso e avevamo auspicato un confronto serio sulle soluzioni possibili e invece abbiamo ricevuto una delibera già definita, senza alcuna informazione preventiva alle organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cisl Arezzo, “Il Pronto Soccorso non si esternalizza. Delegare al privato l’accoglienza è una scelta che ci preoccupa”

Oh Arezzo, ma che fate? Al pronto soccorso si cambia… e si va peggio!Questa mattina il Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato ha vissuto un altro episodio di caos.

Cisl Arezzo: "La crisi del Pronto Soccorso del San Donato è un disastro annunciato”La Cisl Arezzo evidenzia come le criticità del Pronto Soccorso del San Donato siano il risultato di scelte organizzative regionali e della carenza di personale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.