Accesso vietato a tutti gli animali nei parchi Curno ammette l’errore e cambia regolamento

Curno ha deciso di modificare il regolamento sui parchi dopo aver riconosciuto l’errore nel vietare l’ingresso agli animali. La scelta nasce dalla richiesta di cittadini che volevano portare i loro animali nei giardini pubblici senza restrizioni. La nuova disposizione permette ai proprietari di animali di accedere alle aree verdi senza molte limitazioni, rispondendo alle esigenze di chi desidera portare i propri amici a quattro zampe all'aperto. La modifica è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

Curno. Via libera unanime del Consiglio comunale alla modifica del “Regolamento comunale d’uso dei parchi e dei giardini pubblici” per quanto riguarda l’ingresso degli animali nelle aree verdi. La decisione è stata presa durante la seduta di lunedì 24 febbraio, dopo che il tema era già stato anticipato nelle scorse settimane. Il Regolamento, approvato lo scorso autunno con l’obiettivo di garantire regole certe per una fruizione sicura di parchi e giardini, conteneva però un errore: all’articolo 3, comma 1, lettera n), vietava infatti “l’ingresso di animali di qualsiasi specie eo razza”. Con la modifica approvata, il divieto generalizzato viene eliminato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Curno vieta l’accesso a tutti gli animali (anche ai cani) nei parchi pubbliciIl Comune di Curno ha recentemente adottato una delibera che vieta l’accesso agli animali, inclusi i cani, nei parchi pubblici.

