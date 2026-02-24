Un dodicenne è stato ricoverato in ospedale dopo aver ingerito un mix di Red Bull e Rum. La causa è stato un abuso di alcol, che ha portato il giovane a presentare un tasso alcolemico di 2 grammi per litro. I sanitari hanno constatato che il ragazzo aveva consumato diversi cocktail, mettendo a rischio la sua salute. Il caso ha attirato l’attenzione sulla diffusione di comportamenti rischiosi tra i più giovani.

Troppi cocktail, dodicenne finisce in ospedale per abuso di alcool. Redbull e Rum, sarabbe stato questo il mix che ha fatto finire il giovane al pronto soccorso, con un tasso alcolmico di 2grlt. Il ragazzino, residente nell’hinterland senigalliese, era uscito con alcuni amici per trascorrere la serata e insieme, si erano spostati in una località vicina ed è lì che potrebbe avere ingerito troppi cocktail fino a sentirsi male e ad aver bisogno di un’ambulanza. Il dodicenne è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ ospedale di Senigallia dov’è stato sottoposto a un trattamento e poi dimesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Allarme intossicazioni da alcol per i ragazzini: molti minorenni in ospedale per l’abuso a CapodannoDurante le festività di Capodanno, si è registrato un aumento di minorenni ospedalizzati a causa di intossicazioni da alcol.

Leggi anche: Salerno, malore per una giovane in centro: accertamenti per presunto abuso di alcol

ANDREA VERMONT - PODCAST 3 IRMÃOS #917

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Abuso di alcol, un dodicenne in ospedale; Abuso di alcool in aumento tra i giovanissimi. Dato regionale sopra la media; La spiritualità potrebbe essere il fattore che riduce l’abuso di alcol e droghe; Minori, violenza sessuale e abuso di alcol, il Tar dà ragione al locale: l'attività è estranea ai fatti.

Abuso di alcol, un dodicenne in ospedaleIl ragazzino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso: si indaga per capire se il minore si era recato in qualche locale ... msn.com

Alcol: anche bere troppo ogni tanto può avere gravi conseguenze sulla nostra saluteSecondo uno studio, bere alcol in eccesso saltuariamente può ridurre la capacità di assorbimento dei nutrienti dell’intestino tenue e innescare un’infiammazione che arriva fino al cervello. nationalgeographic.it

#manfredonia #sindacolamarca "Abbiamo trovato tanti ragazzi ubriachi". Secondo La Marca, l’abuso di alcol rappresenta una delle principali cause delle degenerazioni che si verificano con frequenza crescente - facebook.com facebook