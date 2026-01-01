Allarme intossicazioni da alcol per i ragazzini | molti minorenni in ospedale per l’abuso a Capodanno

Durante le festività di Capodanno, si è registrato un aumento di minorenni ospedalizzati a causa di intossicazioni da alcol. Questo fenomeno evidenzia una problematica crescente legata all’abuso di sostanze tra i giovani, richiedendo attenzione e interventi mirati per prevenire rischi e garantire la sicurezza dei minori. La situazione sottolinea l’importanza di sensibilizzare genitori, educatori e giovani sui pericoli legati all’alcol.

Una notte di Capodanno sotto pressione per i medici e infermieri impegnati nei pronto soccorso sanitari, con un dato che torna a preoccupare: l’ abuso di alcol tra i minorenni. Non solo ustioni o amputazioni da botti e petardi, ma intossicazioni pesantissime. Un dato che dal bilancio degli interventi del 118 di Torino – Azienda Zero, la cui Centrale Operativa era stata potenziata proprio in vista dei festeggiamenti di fine anno, ma anche da altre città. Intorno alle 5 del mattino le chiamate risultavano circa il 50% in più rispetto a una notte normale. Oltre un terzo degli interventi ha riguardato intossicazioni alcoliche, spesso accompagnate da traumi conseguenti allo stato di ebbrezza: cadute, malori e incidenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme intossicazioni da alcol per i ragazzini: molti minorenni in ospedale per l’abuso a Capodanno Leggi anche: Capodanno tra abuso di alcol e botti: tre minorenni ricoverati in coma etilico, uomo ferito a un occhio da un petardo Leggi anche: Abuso di alcol anche tra minorenni, chiuso locale di Saronno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Allarme intossicazioni da alcol per i ragazzini: molti minorenni in ospedale per l’abuso a Capodanno - Una notte di Capodanno sotto pressione per i medici e infermieri impegnati nei pronto soccorso sanitari, con un dato che torna a preoccupare: l’abuso di alcol tra i minorenni. ilfattoquotidiano.it

