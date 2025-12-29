Il deputato Fina del Pd critica il governo Meloni, accusandolo di commissariare l’Abruzzo attraverso la legge di bilancio, che impone alla regione un rapido piano di rientro con nuovi tagli e tasse. Secondo Fina, questa misura rappresenta un intervento autoritario che peggiora la situazione regionale dopo sette anni di gestione autonoma da parte del governo locale.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il Governo Meloni commissaria l'Abruzzo! D'altra parte, hanno chiamato il provvedimento nazionale che ci riguarda 'salva Abruzzo'; ma salvarlo da chi? Visto che governano loro da 7 anni? Con la legge di bilancio nazionale l'unico risultato che Marsilio porta a casa è una norma che obbliga la Regione ad approvare un piano di rientro in poche settimane. Avevano promesso risorse per salvare l'Abruzzo, e quindi per salvarlo da loro stessi, e invece il governo ha pignorato le risorse regionali. Con Meloni e Marsilio in Abruzzo abbiamo solo l'aumento delle tasse e zero risorse per il 2026". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Fina (Pd), 'governo Meloni commissaria Abruzzo, nuovi tagli e tasse'

