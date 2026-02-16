Latina aria pulita entro il 2030 | nuove norme Ue impongono tagli a polveri e NO2 ecco la sfida per la città

Latina si impegna a migliorare la qualità dell’aria entro il 2030, dopo che l’Unione Europea ha stabilito limiti più severi per polveri sottili e NO2. La città dovrà adottare nuove misure per ridurre le emissioni inquinanti, puntando a rispettare i parametri richiesti entro cinque anni. Il Comune ha già annunciato piani per potenziare i mezzi pubblici e favorire l’uso di energie rinnovabili. Un passo importante per affrontare le problematiche ambientali e tutelare la salute dei residenti.

Latina e la sfida dell'aria pulita: entro il 2030 nuovi limiti Ue impongono una svolta. Latina, come altre città del Lazio e d'Italia, si trova di fronte a una sfida cruciale per la qualità dell'aria nei prossimi quattro anni. Un nuovo rapporto di Legambiente, "Mal'Aria di Città", evidenzia come, pur non registrando al momento criticità tali da superare i limiti attuali, la città pontina dovrà ridurre significativamente le concentrazioni di polveri sottili e biossido di azoto per rispettare le normative europee in arrivo entro il 2030. L'analisi, basata sui dati del 2025, offre una fotografia dettagliata della situazione e sollecita interventi mirati per tutelare la salute pubblica.