VOCES8 a Padova per Musikè | unica data in Veneto con Give Me Your Stars
Voces8 si esibirà a Padova, presso la rassegna Musikè, con lo spettacolo “Give Me Your Stars”. Questa rappresenta l’unica data in Veneto per il coro britannico, inserita nel programma di musica, teatro e danza promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Un’occasione per ascoltare un ensemble di grande livello in un contesto culturale di rilievo.
Nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21, alla Sala dei Giganti al Liviano di Padova, è attesa l’unica data in Veneto di VOCES8, ensemble vocale britannico famoso nel mondo per la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
