Incidente in autostrada | si scontrano tre mezzi pesanti Code chilometriche verso Roma

Questa mattina sull’autostrada A1 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti, due autotreni e la motrice di un autoarticolato. L’impatto ha causato lunghe code e disagi per chi percorreva la strada in direzione Roma. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente. Per ora non ci sono notizie di feriti gravi, ma il traffico resta rallentato.

L'intervento dei soccorritori tra gli svincoli Magliano Sabina e Ponzano Soratte. Un ferito estratte dalla cabina dell'autoarticolato e trasportato in ospedale Incidente stradale sull'autostrada A1 dove si sono scontrati tre mezzi pesanti, due autotreni e la motrice di un autoarticolato. Lo scontro è avvenuto nella mattinata di oggi - martedì 10 febbraio - tra le uscite Magliano Sabina e Ponzano Soratte, in direzione Roma. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con code sino a 7 chilometri in direzione sud. L'intervento dei soccorritori è avvenuto all'altezza del chilometro 507 dell'A1 Milano-Napoli.

