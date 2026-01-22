Fino a 6 chilometri di code in direzione Milano per un incidente in A4

Oggi sulla A4, nel tratto veronese, si sono verificati due incidenti che hanno causato code fino a 6 chilometri in direzione Milano. Fortunatamente, le conseguenze non sono state gravi come quelle dell’incidente in A22 avvenuto alle 4 di questa mattina. Si consiglia di pianificare i viaggi e di verificare le condizioni del traffico prima di partire.

Il sinistro si è verificato tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda. Mentre, in direzione Venezia, c'è stato un tamponamento all'altezza del casello di Peschiera Per fortuna non hanno avuto le conseguenze gravi dell'incidente avvenuto in A22 alle 4 di oggi, 22 gennaio, ma hanno comunque rallentato il traffico i due sinistri segnalati sempre oggi nel tratto veronese della A4. In direzione Milano, l'incidente si è verificato tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda e ha causato almeno sei chilometri di coda. Mentre, in direzione Venezia, c'è stato un tamponamento all'altezza del casello di Peschiera.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: A4: incidente tra Padova Est e Arino, code in direzione Trieste

Incidente in A14, riaperto il raccordo di Casalecchio: code fino a 3 chilometriNella mattinata del 8 gennaio 2026, si è verificato un incidente tra un tir e un’auto sulla A14, all’altezza del raccordo di Casalecchio di Bologna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Schianto tra due auto lungo l'A22: elisoccorso in azione. Traffico bloccato e code fino a 6 chilometri; Inseguimento di 6 chilometri tra Villaricca e Scampia sotto la pioggia: carabinieri arrestano 26enne; Flotte aziendali, 5 auto ibride plug-in con oltre 100 chilometri di autonomia in elettrico; Porto di Pra' riaperto dopo stop per vento forte: fino a 9 km di coda in A10 e disagi sull'Aurelia.

Schianto tra due auto lungo l'A22: elisoccorso in azione. Traffico bloccato e code fino a 6 chilometriBOLZANO. Mattinata difficile lungo l'Autostrada del Brennero: dopo il tragico schianto costato la vita a una persona nella zona di Brentino Belluno, un secondo incidente si è verificato questa mattina ... ildolomiti.it

Code fino a sei chilometri. E tra Rovereto Nord e Ala - Avio si viaggia ancora su una corsia - facebook.com facebook