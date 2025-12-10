Case Ater ai professori universitari di Iuav Nessun limite di reddito una vergogna

Veneziatoday.it | 10 dic 2025

L'Università Iuav ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di 10 alloggi Ater a canone agevolato destinati ai professori universitari. La selezione non prevede limiti di reddito, suscitando critiche e polemiche riguardo a questa scelta e alle modalità di assegnazione.

È stato pubblicato il 4 dicembre l'avviso dell'Università Iuav per assegnare 10 alloggi Ater «non ammobiliati, in buono stato manutentivo e con tutti gli impianti perfettamente funzionanti» a canone agevolato a personale dell'Ateneo. Avviso che segue la firma della convenzione dell'8 ottobre che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

