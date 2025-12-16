Dopo 90 anni per professori universitari emeriti e onorari una nuova regolamentazione E’ comunque poco

Dopo quasi un secolo, una nuova regolamentazione riguarda professori universitari emeriti e onorari. La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, introduce importanti aggiornamenti, segnando un intervento di modernizzazione atteso da tempo. Questa novità modifica significativamente il quadro normativo esistente, rappresentando un passaggio fondamentale nel panorama accademico italiano.

di Claudio Quintano (*)  L’ Articolo 53  della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, rappresenta un intervento di modernizzazione atteso da decenni, poiché va a modificare direttamente il  Regio Decreto n. 1592 del 1933, che ha regolato la materia per quasi un secolo. Ecco un’analisi dettagliata delle novità e delle implicazioni: Riduzione dei requisiti temporali. La modifica principale riguarda l’anzianità di servizio necessaria per ottenere il riconoscimento: Professore Emerito:  Il requisito scende da 20 a  15 anni  di servizio come professore ordinario.. Professore Onorario:  Il requisito scende da 15 a  10 anni  di servizio come professore ordinario. Ildenaro.it

